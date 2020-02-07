"الحائط الأصفر" سر حرمان مانشستر يونايتد من هالاند

كشف مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، سر اقتناع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بالانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بدلا من الانتقال صوب مانشستر يونايتد الإنجليزي

اللاعب الدولي النرويجي، صاحب الـ19 عاما، فضل قبول عرض دورتموند على الانتقال إلى مانشستر يونايتد، رغم اعترافه مسبقا بحلمه في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبرز زورك في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية دور "الحائط الأصفر"، الذي يطلق على المدرج الجنوبي بملعب "سيجنال إيدونا بارك" في إقناع هالاند بهذه الخطوة.

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وأفصح زورك عن عرضه مقطع فيديو على المهاجم النرويجي أثناء المفاوضات بين الطرفين، مضيفا: "بدا أنه معجب به بالفعل".

وتشتهر جماهير دورتموند بالأجواء الصاخبة والجنونية التي تضيفها داخل ملعب فريقها، لا سيما المدرج الجنوبي، الذي اشتهر على مدار سنوات بـ"الحائط الأصفر".

وأضاف: "كان يتوجب علينا بذل جهود مضاعفة للظفر بتوقيعه، لأنه ليس سرا أن هناك أندية ذات شهرة واسعة كانت تريد ضمه".

وأثنى زورك على المقومات الفنية الهائلة التي يتمتع بها لاعب ريد بول سالزبورج السابق، مضيفا: "إيرلينج ودورتموند مناسبان لبعضهما بنسبة 100%".

يذكر أن هالاند نجح في زيارة الشباك في كل المباريات الـ4 التي ظهر بها بقميص دورتموند منذ يناير/كانون الأول الماضي، مسجلا 8 أهداف، رغم مشاركته كبديل في 3 لقاءات.