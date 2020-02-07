شكرا لقرائتكم خبر عن صالات الجيم قد تكون أرضا خصبة للجراثيم مهما ارتفع مستواها..وهذه طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرثومة الجمنازيوم هى شكل من الفيروسات والبكتيريا، التى تشكل خطرا حقيقيا إذا لم تكن حذرا للغاية، وقد تحتاج إلى ممارسة بعض التدابير الاحترازية لتكون آمنة، فمن الآن يجب ألا تتأثر بالمظهر الفخم لصالة الألعاب الرياضية التى يمكن أن تكون أرضًا خصبة للجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تؤثر على صحتك.

ووفقا لاستطلاع رأي في المركز الطبي الجامعي نيو أورلين، فإن رواد الصالة الرياضية لا يتبعون ممارسات صحية صحية للغاية، فأكثر من نصف رواد صالة الألعاب الرياضية لا يغسلون أيديهم بعد الذهاب إلى الحمام.

وقال 35 ٪ من الرجال إنهم لم يمسحوا أبدا آلات الوزن النظيف بعد استخدامها ، وأجاب أكثر من 25 ٪ من النساء أنهم لم يمسحوا أجهزة القلب أبدا، علاوة على ذلك ، فإن 38.4 ٪ لا يمسحون المعدات في فترة ما بعد الظهيرة و 21.2 ٪ لا يقومون بذلك في وقت متأخر من المساء.

بعض الإصابات التي قد تلتقطها في صالة الألعاب الرياضية

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الفيروسات الفيروسات

الالتهابات الفطريةهذا شائع جدا، فيمكنك الحصول على إصابة القدم للرياضي وحكة من غرفة خلع الملابس، لأن هذه الفطريات تزدهر في البيئات الرطبة والرطوبة، ولهذا السبب تحتاج إلى التغيير بمجرد وصولك إلى المنزل.

تحتاج إلى ارتداء الأحذية للحفاظ على فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) الذى قد يزدهر أيضا في البيئات الرطبة والرطوبة، وقد تحتاج أيضًا إلى إبقاء فيروس الهربس البسيط بعيدًا فهو احد فيروسات الجهاز التنفسي المحمولة جوا.



خطوات لابعاد الجراثيم من صالات خطوات لابعاد الجراثيم من صالات الرياضة

يقول الباحثون أن أكثر أنواع العدوى شيوعا في الصالات الرياضية تأتي من بكتيريا ستاف، فيمكن لهذه البكتيريا أن تزدهر على الآلات والأوزان وكذلك على المقاعد وغرف تخزين الملابس .

يمكنك تقليل التعرض لبكتيريا أو الجراثيم من خلال :