تعرف علي أهم اضرار الإفراط فى تناول الفول السودانى

يحتوي الفول السوداني على البروتين والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، ولكن تناول الكثير من المكسرات يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحتك، فالاستهلاك المفرط للفول السوداني يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية بسبب المحتوى العالي من السعرات الحرارية والدهون والسموم والمواد المغذية.

اضرار الإفراط في تناول الفول السوداني

يساهم في زيادة الوزن

واحدة من عيوب الفول السوداني، على الرغم من مساهمتها في صحتك العامة، هو محتواها من السعرات الحرارية العالية، فيمكن للسعرات الحرارية أن تحدث فرقًا إذا كنت تحاول إدارة وزنك، ووفقا لموقع " livestrong" تحتوي حفنة من الفول السوداني، على 170 سعرة حرارية.

لذا إذا كنت تشعر بالقلق إزاء وزنك، فإن إحدى عيوب تناول الفول السوداني هي أنها غنية بالدهون، وعلى الرغم من أنك تحتاج إلى الدهون في نظامك الغذائي، إلا أن الدهون تحتوي على ضعف سعرات البروتين.

يمنع امتصاص المعادن

الفول السوداني هو مصدر جيد للفوسفور، ومع ذلك، فإن الفوسفور في الفول السوداني يسمى حمض الفيتيك أو فيتات، وغالبًا ما يشار إلى الفيتات باعتبارها مضادات للمغذيات لأنها تمنع امتصاص المعادن الأخرى، مما يمنع قدرة جسمك على استخدامها.

عندما تأكل الفول السوداني، ترتبط الفيتات بالعناصر الغذائية الأخرى وتقلل من امتصاصها، والمعادن الأكثر ضعفا هي الحديد والزنك والكالسيوم والمنجنيز، بالإضافة إلى ذلك ، يقلل فيتات من هضم البروتين ، ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص المعادن والحساسية وتهيج الجهاز المعوي.

يمكنك تقليل المخاطر عن طريق تناول نظام غذائي متوازن يشمل جميع المجموعات الغذائية، ولكن إذا كان لديك نقص في المعادن ، مثل الزنك أو الحديد ، فإن الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على حامض الفيتيك ينصح به.

الحساسية من الفول السوداني

الفول السوداني هو أحد مسببات الحساسية الأكثر شيوعًا ويمكن أن يسبب استجابات شديدة قد تهدد الحياة، و يمكن أن يكون رد الفعل على الفول السوداني غير متوقع، حتى مع وجود كميات صغيرة جدًا، حيث ينتج الجهاز المناعي لجسمك ما يعرّف باسم بروتين الفول السوداني الذى يؤدي إلى ظهور الأعراض.

تشمل أعراض وعلامات الحساسية تجاه الفول السوداني:

سيلان الأنف.

ردود فعل الجلد ، مثل الحكة ، خلايا النحل ، احمرار أو تورم.

وخز في الفم والحلق.

Advertisements

مشاكل في الجهاز الهضمي ، مثل الإسهال أو القيء أو الغثيان.

ضيق في التنفس أو الصفير.

في حالة الحساسية الشديدة ، قد ينتج عن الحساسية المفرطة و قد تشمل أعراض الحساسية المفرطة:

انقباض الشعب الهوائية أو الحلق.

انخفاض حاد في ضغط الدم.

سرعة النبض.

دوخة.

فقدان الوعي.

التأثير على ضغط الدم

هناك أنواع كثيرة من الفول السوداني تحتوي على الملح والنكهات المضافة التي قد يكون لها تأثير على ضغط الدم، على سبيل المثال ، يحتوي حقنة واحدة من الفول السوداني المملح على 219 ملليجرام من الصوديوم، بينما توصي وزارة الزراعة الأمريكية بتقييد استهلاك الصوديوم إلى 2300 ملليجرام يوميًا، أى 1 ملعقة صغيرة.

على الرغم من أنك تحتاج إلى الصوديوم لموازنة السوائل في الجسم والمساعدة في تقلصات العضلات ونبضات الأعصاب، إلا أن الكثير من الصوديوم يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.

قد يهمك أيضا:

وصفة تضم 5 عناصر غذائية لمساعدة الحوامل على مواجهة تساقط الشعر

دراسة تؤكد أن لعلاج ضغط الدم يحتاج اتباع انظمة غذائية صحية