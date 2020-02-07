صحة ورشاقة

باحثو جامعة هونج كونج يبتكرون جهازا يكشف فيروس كورونا فى 40 دقيقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثو جامعة هونج كونج يبتكرون جهازا يكشف فيروس كورونا فى 40 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر باحثون من إحدى جامعات هونج كونج جهاز كشف محمول لـفيروس كورونا الجديد، حيث يكشف الفيروس خلال 40 دقيقة، ووفقا لتقرير جريدة "global time" فإن الجهاز يعتمد على استخدام أحدث تكنولوجيا لرقائق ميكروفلويديك ويقوم الجهاز بتسخين عينات الاختبار بنسبة 30 درجة مئوية في الثانية، مما يؤدي إلى تحسن كبير من درجة مئوية تتراوح بين أربع وخمس درجات في الثانية ، وذلك  وفقًا لبيان صحفي صدر من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا.

 

e27002e396.jpg

 

 

وقال الباحثون إن سرعة التغير في درجة الحرارة هي المفتاح الذي يحدد كفاءة الكشف، وكلما ارتفعت درجة الحرارة بشكل أسرع ، كلما يعطى  الجهاز  نتيجة أقصر  للاختبار، حيث أنشئ الاختراع بشكل مشترك من قبل فريق بحث من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا وشركة متخصصة فى العلوم التكنولوجية. 

 

 

وتوصل الباحثون إلى مجموعة الاختبار في غضون أسبوع بعد الحصول على تسلسل فيروس كورونا الجديد في 20 يناير.

Advertisements

 

وقد تم استخدام مجموعة المعدات من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في شنتشن وقوانجتشو بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين ، وهناك مجموعتان أخريان تم تسليمها إلى وسط مقاطعة هوبى بوسط الصين.

 

وحصل الاختراع الجديد على شهادة CE دولية (معيار الاتحاد الأوروبي). 

 

d2f6f09d-271b-4412-a747-23cbc6ce00fc

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باحثو جامعة هونج كونج يبتكرون جهازا يكشف فيروس كورونا فى 40 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا