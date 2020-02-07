خرافات عن علاج أمراض الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 04:42 مساءً - تكثر الخرافات والمعتقدات القديمة في علاج الأطفال وخصوصاً المواليد، وتوجه هذه النصائح للأم التي تمر بتجربة الأمومة لأول مرة. علاج الصفار عند المواليد الجدد: من هذه الخرافات ما يتم تداوله حول علاج الصفار الذي يصيب المواليد مثل أن تنصح الأم أن يرتدي المولود ملابس صفراء من الخارج والداخل "داخلية وخارجية" بدعوى أن اللون الأصفر سوف يسحب الصفار من المولود!!

هناك من تقوم بتعليق الثوم على ملابس المولود لكي يزول عنه الصفار.

وهناك من تطبخ له فراخ الحمام "الزغاليل"، وتعصرها وتقدم عصيرها للمولود!!

تقديم الدبس للمولود للقضاء على الصفار. تقديم الماء والسكر للمولود.

تقديم الماء المذاب به سكر النبات "السكر الفضي".

تعريض المولود للشمس.

وضع المولود تحت ضوء أصفر اللون!! كيف يمكن علاج صفار المواليد؟ الدكتور محمد أبو داوود أخصائي طب الأطفال يشير إلى أن الصفار الذي يصيب المواليد يظهر في اليوم الثالث من الولادة، ويكون طبيعياً ويزول تلقائيا خلال أسبوعين، ويصيب الصغار بنسبة 80% ويصاب به الخدج غالباً، ويمكن علاجه فقط بالرضاعة الطبيعية كل ساعتين، وكلما بكى المولود يجب أن يحصل على الرضاعة الطبيعية، فهي العلاج الأمثل للتخلص من الصفار، وفي حالات قليلة يتم سحب دم المولود وتغذيته بدم جديد لسحب مادة البيليروبين من دمه. Advertisements الخرافات الأخرى التي تستخدمها الأمهات: وضع كحل العين على سرة المولود لتعجيل نزول السرة وجفافها.

وينبه الدكتور محمد أبو داوود لهذه الخرافة التي تضر بالمولود؛ حيث إن:

وضع الكحل يعني تسرب السموم لدم المولود؛ لأن الكحل يصنع من مواد ضارة بالكبار أساساً.

ويجب عدم وضع الكحول أو البودرة. وكذلك عدم وضع زيت الزيتون أو الماء المقطر عليها.

يجب الإبقاء عليها جافة ولا تصلها المياه.

ويجب ألا تدخل السرة في الحفاض.

ويجب ألا يوضع عليها أي شيء لتعجيل جفافها وسقوطها حسب توصيات منظمة الصحة العالمية الأخيرة. متى تقلق الأم بخصوص سرة المولود؟ في حال: حدوث نزف منها.

الاحمرار والسخونة فيها وبالمنطقة حولها..

يتوجع المولود بمجرد لمسها.

نزول قيح أصفر منها.

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