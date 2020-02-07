10 خطوات لطفل سعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 04:42 مساءً - السعادة ليست بما يمتلكه الطفل من ألعاب وملابس ولوازم، وليست في غرفة كبيرة، السعادة تنبع من الداخل. من البداية، احرصي على أن ينشأ طفلك سعيداً باتباعك الخطوات التالية... سعادة طفلك استمعي له عندما يتحدث.

دعيه يعبر عن مشاعره وقومي بتقييمها معه.

أثني على نقاط القوة في شخصيته. Advertisements شجعي صداقاته مع الأطفال المناسبين له ولصداقته. علميه أن ينتبه لمشاعر الآخرين.

تجنبي استخدام التكنولوجيا لأوقات طويلة لك وله. دعيه يستمتع بوقت حر محدد يسترخي فيه يومياً.

تناولوا الطعام جميعاً كأسرة واحدة. عبري عن فرحك وسعادتك باستمرار.

قولي لطفلك يومياً بأنك تحبينه.

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