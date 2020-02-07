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رويترزالجمعة 2020/2/7 04:42 م بتوقيت أبوظبي
عدد حالات الإصابة في سنغافورة بلغ 33
أعلنت سنغافورة، الجمعة، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لا ترتبط بحالات عدوى سابقة أو السفر إلى الصين، ما دفعها لرفع حالة التأهب إلى المستوى البرتقالي.
وبلغ عدد الحالات في سنغافورة حالياً 33 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.
وذكرت وزارة الصحة السنغافورية في بيان: "نظراً لأنه توجد الآن حالات محلية قليلة ليس لها أي صلة بحالات سابقة أو بالسفر إلى الصين فقد كثفنا عملية تقييم المخاطر".
وأعلى مستوى للتأهب هو الأحمر، ويشير إلى أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع.
وارتفع عدد الوفيات على مستوى الصين إلى 636 حالة، من بينهم 618 حالة في مقاطعة هوبي وحدها، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي المرض 31 ألفا و161 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" في سنغافورة.. ورفع حالة التأهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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