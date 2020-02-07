السعودية تسجل بؤرة إصابة بإنفلونزا الطيور في الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مشروع دواجن بمدينة الرياض، مشيرة إلى التخلص الصحي من 35 ألف طائر مخالط للطيور المصابة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، إن النوع الذي تم تسجيله يصيب الطيور فقط ولا ينتقل إلى الإنسان.

وجدد المتحدث الرسمي دعوته لجميع مشاريع الدواجن في المملكة بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، مشدداً على مربي الدواجن من المواطنين أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديدة خلال الفترة الحالية.

ودعت الوزارة إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرق طوارئ الثروة الحيوانية عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النفوق في الطيور.