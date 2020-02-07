"منظمة الصحة": العالم يواجه أزمة كبيرة في نقص معدات الوقاية من كورونا

تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال كلمته

قال الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن العالم يواجه نقصا حادا في معدات الوقاية الشخصية اللازمة من فيروس كورونا الجديد.

وحتى الآن، تسبب فيروس كورونا الجديد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية في 638 وفاة حول العالم بينها 636 في الصين وحدها، وأصاب بالعدوى نحو 31 ألفا و453 شخصاً حول العالم.

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وأوضح غبريسوس في كلمته خلال الدورة الـ146 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، التي تناقش تداعيات فيروس كورونا الجديد الذي يضرب العالم الآن، أنهم سيرسلون معدات اختبار وأقنعة وقفازات وأجهزة تنفس وغيره من المعدات إلى الدول في كل منطقة؛ بسبب النقص في معدات الوقاية، الذي وصفه بأنه "أكثر مما تتخيلون".



وأشار إلى أنهم تلقوا حتى الآن تبرعات بقيمة 110 ملايين دولار، وأن العديد من المتبرعين تقدموا بالفعل، فيما يتوقعون مزيدًا خلال الأيام المقبلة.

وأعرب المدير العام للمنظمة عن سعادته لمشاركة عدة دول معلومات حيوية عن فيروس كورونا الجديد، فيما أشار آخرون إلى أنهم سيفعلون المثل قريبًا، قائلًا: "شكرًا لكم".