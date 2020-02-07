رجيم فعال للتخلص من دهون الجسم

أصبح الوزن الزائد من المشاكل الصحية المنتشرة في الوقت الحالي، وهو من المشكلات المزعجة للمرأة، لذلك سوف نقدم لك سيدتي نظاماً غذائياً فعالاً للتخلص من الدهون العنيدة المتراكمة في بعض مناطق الجسم والتمتع بجسم مثالي.

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اليوم الأول



وجبة الإفطار

قطعة جبن أبيض خالي الدسم بمقدار 100 جرام + 1 شريحة توست رجيم + 1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر.

وجبة الغداء

1 طبق سلطة خضراء + خضار مسلوق + نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة ويفضل المسلوق.

وجبة العشاء

1 كوب عصير برتقال طبيعي بدون سكر + 1 عبوة زبادي خالي الدسم.



اليوم الثاني



وجبة الإفطار

1 كوب شاي بدون سكر + 2 بيضة مسلوقة جيداً.

وجبة الغداء

1 طبق سلطة خضراء + 1 سمكة كبية مسلوقة أو مشوية ويفضل السلق.

وجبة العشاء

قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.



اليوم الثالث



وجبة الإفطار

1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر + 1 ثمرة برتقال طازجة للأكل + 1 بيضة مسلوقة جيداً.

وجبة الغداء

1 ثمرة طماطم أو حبة خيار + قطعة لحم مسلوق أو مشوي.

وجبة العشاء

كوب حليب خالي الدسم بدون سكر + خبز محمص.

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اليوم الرابع



وجبة الإفطار

1 قطعة جبن أبيض خالي الدسم + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر + 1 شريحة توست رجيم.

وجبة الغداء

في هذه الوجبة من رجيم عذارى يتم تناول نوع واحد من الفاكهة للأكل ويفضل التقيد.

وجبة العشاء

1 كوب حليب خالي الدسم بدون سكر أو بملعقة عسل نحل طبيعي + 1 شريحة توست رجيم.



اليوم الخامس



وجبة الإفطار

1 كوب قهوة بدون سكر + 7 حبات تمر.

وجبة الغداء

صدر دجاج مشوي منزوع الجلد.

وجبة العشاء

3 بيضة مسلوقة جيدا + 1 شريحة توست.



اليوم السادس



يوم مفتوح، اختياري فيه الوجبات التي أعجبتك في الأيام السابقة.



اليوم السابع



وجبة الإفطار

جبن خالي الدسم + 1 كوب عصير برتقال طبيعي طازج + 1-2 رغيف خبز بلدي.

وجبة الغداء

1 كوب حليب خالي الدسم + دجاج أو لحم مسلوق أو مشوي ويفضل المسلوق مع نزع جلد الدجاج.

وجبة العشاء

قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.

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