مانشستر سيتي يزاحم برشلونة على خليفة أجويرو

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التخطيط لتعزيز صفوفه بمهاجم جديد، ليكون بديلا مستقبليا للاعبه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

صاحب الـ31 عاما لا يزال أحد أبرز نجوم الفريق السماوي، كما يعد الهداف التاريخي للنادي بـ252 هدفا، متفوقا بفارق هائل عن إيريك بوك الوصيف، الذي سجل 177 هدفا.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن مان سيتي يستهدف التعاقد مع أرجنتيني آخر، هو لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

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وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع قيمة مارتينيز السوقية، إذ يبلغ في الوقت الراهن 140 مليون يورو، وهو ما يجعل الأمر صعبا على السيتزنز للتعاقد معه.

وبحسب المصدر، فإن السيتي يرغب في إدخال الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، الذي يقدر سعره بنحو 65 مليون يورو، ضمن الصفقة، مع دفع 75 مليونا نظير جلب مارتينيز إلى ملعب "الاتحاد".

ويرتبط اللاعب الدولي الأرجنتيني بعقد مع الفريق الإيطالي يمتد حتى صيف عام 2023.

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه أيضا بضم لاعب الإنتر، الذي بات مرشحا لخلافة الأوروجواياني لويس سواريز في هجوم البارسا.