بعد دعم الصين.. مصر تنفي نقص المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

نفى مجلس الوزراء المصري شائعات نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، نتيجة إمداد مصر للصين بـ10 أطنان من المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، أنه لا صحة لشائعات نقص المستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفيات الحكومية، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بشكل طبيعي بجميع المستشفيات الحكومية، موضحة استمرار المتابعة مع جميع الجهات لطلب كمية إضافية للمستلزمات قبل نفاد الكمية الحالية.

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وأضافت الوزارة في بيان: "يتوفر لدينا مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لأي فيروسات وبائية"، مشددة على تخصيص إدارات لمهمة المتابعة وضخ المستلزمات الطبية بكل المستشفيات الحكومية على مستوى محافظات مصر بشكل مستمر والتأكد من صلاحيتها وسلامتها.

وأشار البيان إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي بالوزارة تقوم برصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، موضحا في حالة نقص أي مستلزمات طبية أو أدوية يتم توفيرها وضبط توزيعها، إضافة إلى تشديد الرقابة على المنبع وتحويل المخالفين إلى المساءلة القانونية.

وأكدت وزارة الصحة المصرية، في بيان سابق، رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى مصر، ومتابعة الموقف أولا بأول فيما يخص فيروس كورونا الجديد، موضحة أن الوضع في مصر مطمئن، ولم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، مع اتخاذ الحكومة المصرية خطة تأمين احترازية لمنع تسلل المرض داخل البلاد.

وأرسلت مصر 10 أطنان من المستلزمات الوقائية على متن الطائرة التي أعادت 301 مصري من ووهان الصينية إلى مصر، بهدف دعم الشعب الصيني، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس كورونا الجديد.