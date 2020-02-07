علماء يعلنون حصول فيروس "كورونا" على اسم رسمي خلال أيام

يقول علماء إن فيروس "كورونا" الذي يجتاح الصين وينتشر في جميع أنحاء العالم، قد يكون على وشك الحصول على اسم رسمي.وأطلق على الفيروس اسم 2019-nCoV، ما يعني أنه نوع جديد من فيروس "كورونا" اكتُشف عام 2019، ولكنه مجرد اسم مؤقت.

وظهرت أسماء أخرى غير رسمية، يُحتمل أن تكون غير دقيقة، بما في ذلك فيروس "كورونا" الصيني وفيروس ووهان، وحتى "إنفلونزا الثعابين".ولكن العلماء في اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات (ICTV)، يقولون إنهم اختاروا اسما لهذا الفيروس وقدموه للموافقة الرسمية. ولم يكشفوا عن الاسم الذي استقروا عليه، ولكنهم قالوا إنه يمكن الإعلان عنه في غضون أيام.

وقالوا إنه يجب ألا يحتوي على جغرافيا أو أسماء بشرية أو مراجع ثقافية، لتجنب رد الفعل التعسفي أو العنصرية المحتملة، كما يجب تجنب أسماء الحيوانات أو الأطعمة لأنها قد تكون غير دقيقة.

وتأتي أنباء تسمية الفيروس مع ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين حول العالم، إلى أكثر من 28 ألف حالة، ووفاة نحو 565 مريضا.

ونشرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية لتسمية الأمراض، تحتوي على كلمات موصى بها، وتلك التي يجب تجنبها وأمثلة سيئة للأسماء.

وسُردت متلازمة الشرق الأوسط التنفسية كمثال سيئ، وكذلك الإنفلونزا الإسبانية، ومرض لايم، والتهاب الدماغ الياباني، وإنفلونزا الخنازير، وإنفلونزا الطيور، وجميعها محددة للغاية وقد تتسبب في "رد فعل" غير مبرر ضد الأشياء التي سميت باسمها، وتشمل الكلمات الأخرى التي يجب تجنبها، كلمات مخيفة مثل "غير معروف" و"الموت" و"القاتل" و"الوباء".

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وقال الباحثون إن الأمر استغرق أكثر من شهر، إلى حين التوصل إلى اسم مناسب للفيروس، جزئيا، لأن هناك أشياء أكثر أهمية يجب القيام بها في بداية تفشي المرض، مثل مساعدة السلطات الصحية على تحديد ما يجب فعله لوقف الفيروس، وفهم أعمق لكيفية انتشاره والأعراض التي تسببه.

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