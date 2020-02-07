شكرا لقرائتكم خبر عن 63 % من الهنود لا يستهلكون كمية كافية من البروتين فى نظامهم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة طبية حديثة أن 63% من الهنود لا يستهلكون كمية كافية من البروتين فى نظامهم الغذائى اليومى، وأوضحت الدراسة، التى أجريت فى كلية الطب جامعة (نيودلهي)، أن 63% من سكان المدن الهندية الكبرى يفتقرون إلى البروتين فى نظامهم الغذائى اليومى، ولا يدركون آثار أسلوب الحياة غير الصحى، مثل تساقط الشعر وضعف التركيز وفقدان العضلات والجوع المستمر وفقر الدم والمناعة المنخفضة وتكسر الأضافر، فضلا عن تكيس المبايض (PCOD).

ووفقا للدراسة، فإن 55% من الأطفال الهنود يعانون من نقص في البروتين، وهذا النقص فى البروتين بالنظام الغذائي اليومي للهنود يتحول إلى واحد من الأسباب الرئيسية للقضايا المرتبطة بنمط الحياة مثل تساقط الشعر وفقدان العضلات وضعف التركيز وغيره، بينما يتجه الهنود بشكل متزايد نحو أسلوب حياة صحي ، فإن الدراسة تشير إلى وجود 47% فقط من المجيبين الذين يستهلكون نظامًا غذائيًا يوميًا يعاني من نقص البروتين.

وتابع الباحثون مدينتي (كلكتا) و(دلهي) على التوالى، حيث تناول 63% و64% من المشاركين نظام غذائي يومي يعاني من نقص البروتين .. والمثير للدهشة ، أن الدراسة وجدت أن 76% من المشاركين فى الدراسة من مدينة "حيدر أباد" ، شوهدوا وهم يتناولون حمية غذائية يومية تعاني من نقص البروتين ، مما يجعل حيدر أباد هي الأخيرة في القائمة.