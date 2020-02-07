آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لـ"كورونا"

قال باحثون صينيون إن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس "كورونا".

وذكرت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث في بيان بموقعها على الإنترنت: "هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".

وارتفع عدد الوفيات على مستوى الصين إلى 636 حالة، من بينهم 618 حالة في مقاطعة هوبي وحدها، كما ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي المرض إلى 31 ألفا و161 حالة.