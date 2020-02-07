"الصحة العالمية": "كورونا" لم يبلغ ذروته في الصين

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رويترزالجمعة 2020/2/7 11:25 ص بتوقيت أبوظبي
عدد المصابين بالفيروس في الصين بلغ 31 ألفا و161 حالة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين لم يبلغ ذروته بعد، موضحة أن الأربعاء كان أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة.
وقال مايك ريان، المسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إنه من الصعب جدا توقع مسار هذا المرض الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر ديسمبر/كانون الأول، مضيفا: "لا نزال في خضم حالة تفشٍ بكثافة".
وتابع: "تأكد إصابة 4000 حالة أو 3700 حالة تقريبا بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وهو أمر لا يدعونا للاحتفال بل يجعلنا نتأكد من وجود مصدر قلق كبير".
وأشار إلى أن وجود زيادة مستمرة في حالات الإصابة بإقليم هوبي، بؤرة تفشي المرض، موضحاً: "لكننا لم نشهد التسارع نفسه في أقاليم غير هوبي، وبالمثل، لم نرَ هذا التسارع في هونج كونج وماكاو وتايوان".
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن عدد الوفيات على مستوى الصين ارتفع إلى 636 حالة، من بينهم 618 حالة في مقاطعة هوبي وحدها، كما ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي المرض إلى 31 ألفا و161 حالة.
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