أستراليا تستكمل إجلاء رعاياها من بؤرة تفشي كورونا السبت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد السلطات الأسترالية لإجراء ثاني مراحل إجلاء أفراد جاليتها بمدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد السبت المقبل.

وأفاد موقع "ساوث تشاينا مورنينج بوست" بأن أستراليا تستعد للمرحلة الثانية من إجلاء الأستراليين بمدينة ووهان الصينية السبت المقبل.



وقال الموقع إن الأستراليين الذين سيتم إجلاؤهم من الصين سيتم ترحيلهم لجزيرة "كريسماس" الأسترالية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، ضمن حجر صحي هناك.





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وستتم عملية الإجلاء بالكامل في طائرات تابعة لشركة الطيران الأسترالية الوطنية "كانتاس Qantas"، التي من المقرر أن تصل للصين مساء الجمعة، لتغادر في الساعات الأولى من صباح السبت.

وألحق موقع "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، التقرير بصورة توضيحية لمعدلات ضحايا فيروس كورونا وفقا لآخر تحديث من هيئة الخدمات الصحية الوطنية الصينية.

وحتى الآن، تسبب فيروس كورونا الجديد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية في 638 وفاة حول العالم بينها 636 في الصين وحدها، وأصاب بالعدوى نحو 31 ألفا و453 شخصاً حول العالم، فيما تعافى نحو 1341 شخصا.