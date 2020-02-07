تغريم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار لاتهامها بإنتاج مسحوق مسرطن

أمرت هيئة محلفين بولاية نيوجيرسي الأمريكية شركة جونسون آند جونسون بدفع تعويضات عقابية بقيمة 750 مليون دولار لـ4 أشخاص قالوا إن مسحوق "بيبي باودر" الذي تنتجه الشركة للأطفال تسبب في إصابتهم بالسرطان.

وقالت الشركة ومحام عن المدعين إن مبلغ التعويض سينخفض إلى نحو 185 مليون دولار بسبب قوانين الولاية.

وحملت هيئة محلفين مختلفة، خلال مرحلة سابقة من المحاكمة، شركة جونسون آند جونسون المسؤولية عن إصابة المدعين بالسرطان ومنحتهم 37.2 مليون دولار كتعويض.

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وبموجب قانون ولاية نيوجيرسي، يتم تحديد التعويضات العقابية بواقع 5 أضعاف التعويضات عن الأضرار، وذلك وفقا لمحامي المدعين كريس بلاسيتللا.

ومن جانبها قالت شركة جونسون آند جونسون في بيان إنها ستستأنف على وجه السرعة مرحلتي المحاكمة، مشيرة إلى وجود "العديد من الأخطاء القانونية التي قدمت لهيئة المحلفين معلومات غير ذات صلة وحالت دون سماعها أدلة مهمة".

وجاء هذا الحكم بعد أن أدلى أليكس جورسكي الرئيس التنفيذي لشركة جونسون آند جونسون بشهادته الشهر الماضي لأول مرة أمام هيئة المحلفين بشأن مزاعم بأن مسحوق "بيبي باودر" يسبب السرطان.

وتواجه الشركة أكثر من 16 ألف دعوى قضائية تزعم أنها باعت مساحيق ملوثة بمادة الأسبستوس، وتقاعست عن تحذير المستخدمين، كما تواجه تحقيقا جنائيا اتحاديا يتعلق بمدى شفافيتها فيما يتعلق بسلامة المنتجات.

وتنفي شركة جونسون آند جونسون أن يكون مسحوقها يسبب السرطان، وتقول إن العديد من الدراسات والاختبارات التي أجرتها الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم أظهرت أنه آمن وخال من مادة الأسبستوس.