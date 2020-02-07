معلومات صادمة عن "كليوباترا" منها أنها ليست مصرية وتزوجت اثنين من أشقائها

رغم الاحتفاء بالملكة كليوباترا في كثير من المناسبات، سواء عبر تجسيد شخصيتها في عشرات الأفلام السينمائية أو بتناول سيرتها أو بأحداث ووقائع تاريخية عنها وعن حياتها في كثير من الكتب، لكن تبقى بعض الحقائق أو المعلومات التي لا يعرفها كثيرون عن تلك الملكة، التي حكمت مصر منذ وفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد وحتى احتلال مصر من قِبَل روما عام 30 قبل الميلاد.

واللافت في سيرة الملكة كليوباترا أيضا أنها استطاعت قبل أكثر من 1500 سنة على بداية حكم الملكة إليزابيث الأولى في إنجلترا، أن تثبت قدرة النساء على حكم الدول واستطاعتهن الإمساك بزمام الأمور بمنتهى الذكاء، الكياسة والوحشية أحيانا.

نستعرض فيما يلي قائمة بأبرز المعلومات الغريبة التي لا يعلمها كثيرون عن كليوباترا:

- كليوباترا لم تكن مصرية، بل كانت تنتمي لأفراد الأسرة البطلمية، المنحدرة من أحد رجال الإسكندر الأكبر، وهو رجل يدعى بطليموس الأول.

- سفاح القربى كان منتشرا بشكل كبير في فترة حكم كليوباترا، لدرجة أنها نفسها تزوجت من شقيقيها اللذين يصغرانها في السن.

- كليوباترا كانت تتسم بقدر كبير من الذكاء، وهو الجانب الذي كانت تشتهر به أكثر من اشتهارها بجمالها.

- كان بمقدور كليوباترا أن تتحدث بنفس لغة الناس الذين كانت تحكمهم، فإلى جانب اللغة اليونانية، فإنها كانت تجيد أيضا تحدث اللغات الخاصة بالعرب، اليهود، البارثيين، السوريين، الإثيوبيين والميديين.

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- قامت كليوباترا بقتل 3 من إخوتها، بمن فيهم الاثنان اللذان تزوجتهما.

- مكياج العين الذي اشتهرت به كليوباترا كان المقصود منه في الحقيقة حمايتها من التهابات العين.

- كان لكليوباترا وحبيبها، مارك أنطونيو، نادي شرب خاص بهما.

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- كليوباترا كانت تمتلك مصنعا للعطور؛ إذ كان لديها شغف في الأساس بعلم الكيمياء.

- سبق لها أن راهنت مارك أنطونيو على تناول شراب كوكتيل يقدر سعره (بأموال اليوم) بحوالي 20 مليون دولار !

- سبق لها أن أقنعت المصريين بأنها تجسد شخصية الإلهة إيزيس.

- ربما لم تمت كليوباترا بسبب لدغة ثعبان، كما تردد، وهي الواقعة التي شكك في صحتها بعض المؤرخين، مؤكدين أن المثبت لديهم أن طريقة وفاة كليوباترا غير واضحة.

- كليوباترا كانت آخر الفراعنة المصريين.

- كليوباترا كانت تستعين في حمامها اليومي بكمية حليب كبيرة، تستمدها من حوالي 700 حمار، حيث كان يسود اعتقاد وقتها بأن حليب الحمير يساعد على تعزيز نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد.

- هناك أقاويل عن أن كليوباترا ومارك أنطونيو دفنا سويا في مقبرة سرية.

- بحسب الروايات القديمة، فقد عاشت كليوباترا سيلين، وهي إحدى أبناء الملكة كليوباترا ومارك أنطونيو وتزوجت وهي في سن المراهقة من الملك جوبا ملك موريتانيا، وأنجبا صبيا وفتاة.

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