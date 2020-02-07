فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات، بالمجان، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد 16 فبراير وحتى الأربعاء 19 فبراير 2020. "الخليج 365" يستعرض فى إنفوجراف تفاصيل الحملة وآليات عملها خلال الفترة التى ستنطلق فيها: 1- تنطلق الحملة فى الفترة من 16 إلى 19 فبراير بجميع أنحاء الجمهورية. 2- جميع التطعيمات للأطفال المصريين والأجانب بالمجان وتستهدف 16.5 مليون طفل. 3- التطعيم فى الريف سيتم فى المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين. Advertisements 4- التطعيم فى المدن عن طريق فرق بالشوارع والمستشفيات حتى الخامسة مساءً. 5- سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق، والمترو، والحدائق. 6- توفير أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم طوال الـ4 أيام. 7- يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة. 8- الحملة تهدف لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات. 9- جميع التطعيمات متوافقة مع المعايير الدولية للحفاظ على صحة المواطنين.

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