إيطاليا تسجل ثالث إصابة بـ"كورونا الجديد"

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية إصابة مواطن بفيروس كورونا الجديد، في ثالث إصابة مؤكدة بالبلاد، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من السائحين الصينيين في الأسبوع الماضي.

والإيطالي الذي تأكدت إصابته واحد من 56 مواطنا إيطاليا أعيدوا هذا الأسبوع من مدينة ووهان الصينية في إقليم هوبي، مركز الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص.

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وتم وضع المواطنين الإيطاليين الذين تم إجلاؤهم من الصين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في قاعدة عسكرية بجنوب روما.



وقالت الوزارة إن المصاب نقل إلى معهد سبالانزاني في روما، وهو مركز متخصص في الأمراض المعدية والفيروسات.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن عدد الوفيات على مستوى الصين ارتفع إلى 636 حالة، من بينهم 618 حالة في مقاطعة هوبي وحدها، كما ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الصين منذ بداية تفشي المرض إلى 22 ألفا و112 حالة، تلقى علاجا من بينهم 15 ألفا و804.