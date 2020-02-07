24 إصابة بـ"كورونا الجديد" في كوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية إلى 24 شخصا بعد اكتشاف حالة جديدة لأحد المواطنين القادمين من مدينة ووهان بالصين، مركز انتشار الفيروس.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول حكومي قوله، الجمعة، إن شخصا تم التأكد من إصابته بعد ظهر، الخميس، وتم نقله إلى المركز الطبي الوطني بسيؤول.
يُذكر أن المريض الجديد هو رجل في العشرينات من العمر، وصل عبر طائرة مستأجرة من مدينة ووهان الصينية إلى كوريا الجنوبية في 31 يناير/كانون الثاني، كما أنه زميل في العمل لمصاب آخر كان يقيم في ووهان، وتم تأكيد إصابته بعد يومين من وصوله.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن عدد الوفيات على مستوى الصين ارتفع إلى 636 حالة، من بينهم 618 حالة في مقاطعة هوبي وحدها، كما ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي المرض إلى 31 ألفا و161 حالة.
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