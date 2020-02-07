شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض سرطان الأمعاء أهمها الدم المستمر فى البراز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الأمعاء هو مصطلح عام للسرطان يبدأ في الأمعاء الغليظة، واعتمادًا على مكان بدء السرطان، يُطلق على سرطان الأمعاء أحيانًا سرطان القولون أو المستقيم.

ووفقاً للموقع الطبي البريطانيى “NHS”، يعتبر سرطان الأمعاء هو واحد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة، ومعظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بها تجاوزوا سن الستين.

أعراض سرطان الأمعاء

الأعراض الرئيسية الثلاثة لسرطان الأمعاء هي:

دم مستمر في برازك - يحدث هذا دون سبب واضح أو يرتبط بتغيير في الأمعاء

تغيير مستمر في عادة الأمعاء لديك - والتي عادة ما تضطر إلى رفع أكثر براز وربما يصبح البراز أكثر سيولة

استمرار ألم أسفل البطن أو الانتفاخ أو الانزعاج - وهذا يحدث دائمًا بسبب الأكل وقد يرتبط بفقدان الشهية أو فقدان الوزن بشكل غير مقصود

معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض لا يعانون من سرطان الأمعاء.

مشاكل صحية أخرى يمكن أن تسبب أعراض مماثلة فمثلا:

غالبًا ما يحدث الدم في البراز عندما يرتبط بالألم أو وجع بسبب (البواسير)

عادة ما يحدث تغيير في عادة الأمعاء أو ألم في البطن بسبب شيء أكلته

يجب أن تؤخذ هذه الأعراض بجدية أكبر مع تقدمك في السن وعندما تستمر على الرغم من العلاجات البسيطة.

متى تحصل على المشورة الطبية؟

راجع طبيبك إذا كنت تعاني من واحد أو أكثر من أعراض سرطان الأمعاء واستمرت لأكثر من 4 أسابيع.

قد يقرر طبيبك:

فحص بطنك وفتحة الشرج للتأكد من عدم وجود كتل

قم بإجراء اختبار دم بسيط للتحقق من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد - وهذا يمكن أن يوضح ما إذا كان هناك نزيف من الأمعاء لم تكن على علم به.

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واتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء اختبار بسيط في المستشفى للتأكد من عدم وجود سبب خطير لأعراضك.

تأكد من رؤية طبيبك إذا استمرت الأعراض أو استمر في العودة بعد توقف العلاج ، بغض النظر عن شدته أو عمرك.

أسباب سرطان الأمعاء

السبب الدقيق لسرطان الأمعاء غير معروف ، ولكن هناك عددًا من الأشياء التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة ، بما في ذلك:

العمر - ما يقرب من 9 من كل 10 أشخاص يعانون من سرطان الأمعاء الذين تتراوح أعمارهم بين 60 أو أكثر

النظام الغذائي - اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء أو المعالجة ، وانخفاض في الألياف يمكن أن يزيد من خطر

سرطان الأمعاء هو أكثر شيوعا في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة

التمرين - عدم النشاط يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

شرب الكحول - الكحول قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

التدخين - التدخين قد يزيد من فرص إصابتك بسرطان الأمعاء

تاريخ العائلة - وجود قريب لك (الأم أو الأب أو الأخ أو الأخت) الذين أصيبوا بسرطان الأمعاء تحت سن الخمسين يعرضونك لخطر أكبر للإصابة بالمرض