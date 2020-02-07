إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين

الجمعة 7 فبراير 2020

أجلت المملكة العربية السعودية طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في العاصمة الصينية بكين وأعضاء البعثة التعليمية في هونج كونج وعائلاتهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.



وتأتي عملية الإجلاء انطلاقاً من حرص الحكومة السعودية واهتمامها بسلامة مواطنيها في الصين، والتوجيه بتأمين وصولهم إلى أرض الوطن على نفقة الدولة، وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لهم ولعائلاتهم.

في السياق، وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ الخطوة السعودية بأنها "تجسد عمق العلاقات بين البلدين"، متوجهاً بالشكر لخادم الحرمين الشريفين.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، بالرئيس الصيني شي جين بينغ، أعرب خلاله، عن مشاركته للشعب الصيني مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية الجمعة إصابة 2447 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 69 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس مع نهاية يوم الخميس 6 فبراير/شباط.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن عدد الوفيات على مستوى الصين ارتفع بذلك إلى 632 حالة، من بينهم 618 حالة في مقاطعة هوبي وحدها.

كما ارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الصين منذ بداية تفشي المرض إلى 22 ألفا و112 حالة، تلقى علاجا من بينهم 15 ألفا و804.