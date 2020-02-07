41 حالة إصابة جديدة بكورونا داخل "السفينة الموبوءة"

أعلنت السلطات اليابانية، الجمعة، اكتشاف 41 حالة جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي، والتي تحمل على متنها 2666 راكبًا.

وقالت وكالة "يونهاب" الرسمية، إن السلطات قررت إبقاء السفينة قيد الحجر الصحي لأسبوعين على الأقل.

وأشارت إلى أن مئات السياح الأستراليين احتجزوا في السفينة، التي اعتبروها "سجنا عائما"، وطالبوا بإخراجهم فورا.

وفرضت اليابان حجرا صحيا على إجمالي 3700 راكب وأفراد طاقم السفينة في ميناء يوكوهاما جنوبي طوكيو، بعد أن تبين أن أحد ركاب السفينة "دياموند برنسيس" أصيب بالفيروس بعد نزوله منها.

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وأعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية الجمعة إصابة 2447 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 69 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس مع نهاية يوم الخميس 6 فبراير/شباط.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن عدد الوفيات على مستوى الصين ارتفع بذلك إلى 636 حالة، من بينهم 618 حالة في مقاطعة هوبي وحدها.

كما ارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الصين منذ بداية تفشي المرض إلى 22 ألفا و112 حالة، تلقى علاجا من بينهم 15 ألفا و804.

وتوفي طبيب صيني كان من أوائل من حذروا من المرض التنفسي الجديد الغامض، وفقا لما أعلنه المستشفى الذي يعمل بها.

وعلى صعيد متصل، طالبت السلطات بمدينة ووهان السكان بالبدء في الإبلاغ يوميا عن درجة حرارة أجسامهم يوما، فيما أعلنت مدينة تيانجين الساحلية الكبيرة أنها ستقيد حركة السكان، وهو جزء من خطوات يجري اتبعاها في جميع أنحاء البلاد لمنع انتشار المرض.