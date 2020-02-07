ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 632

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية الجمعة إصابة 2447 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 69 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس مع نهاية يوم الخميس 6 فبراير/شباط.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن عدد الوفيات على مستوى الصين ارتفع بذلك إلى 632 حالة، من بينهم 618 حالة في مقاطعة هوبي وحدها.

كما ارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الصين منذ بداية تفشي المرض إلى 22 ألفا و112 حالة، تلقى علاجا من بينهم 15 ألفا و804.

وتوفي طبيب صيني كان من أوائل من حذروا من المرض التنفسي الجديد الغامض، وفقا لما أعلنه المستشفى الذي يعمل بها.

وعلى صعيد متصل، طالبت السلطات بمدينة ووهان السكان بالبدء في الإبلاغ يوميا عن درجة حرارة أجسامهم يوما، فيما أعلنت مدينة تيانجين الساحلية الكبيرة أنها ستقيد حركة السكان، وهو جزء من خطوات يجري اتبعاها في جميع أنحاء البلاد لمنع انتشار المرض.

