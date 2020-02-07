القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعرض الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أول رائد فضاء سعودي وعربي، تجربته الفريدة للفضاء لزوار "المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار".
وفي تصريحه لـ"العين الإخبارية"، حث الأمير سلطان بن سلمان الشباب على تعزيز معارفهم العلمية والتميز والتفوق في مختلف المجالات.
ونوه الأمير سلطان بن سلمان بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات، من ضمنها قطاع الفضاء.
وأعلن أن المملكة العربية السعودية ستطلق قريبا برنامج "أجيال" لتطوير قدرات الناشئة والأجيال القادمة في قطاعي العلوم والفضاء.
وتستضيف دبي الدورة الرابعة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من 4 إلى 8 فبراير/شباط الجاري، ومن تنظيم وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر "العين الإخبارية" تحاور أول رائد فضاء عربي.. الأمير سلطان بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.