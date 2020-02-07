"العين الإخبارية" تحاور أول رائد فضاء عربي.. الأمير سلطان بن سلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعرض الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أول رائد فضاء سعودي وعربي، تجربته الفريدة للفضاء لزوار "المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار".

وفي تصريحه لـ"العين الإخبارية"، حث الأمير سلطان بن سلمان الشباب على تعزيز معارفهم العلمية والتميز والتفوق في مختلف المجالات.

ونوه الأمير سلطان بن سلمان بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات، من ضمنها قطاع الفضاء.

وأعلن أن المملكة العربية السعودية ستطلق قريبا برنامج "أجيال" لتطوير قدرات الناشئة والأجيال القادمة في قطاعي العلوم والفضاء.

وتستضيف دبي الدورة الرابعة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من 4 إلى 8 فبراير/شباط الجاري، ومن تنظيم وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.