شكرا لقرائتكم خبر عن علاج دمل العين بطرق عديدة منها الكمادات الساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمل العين هو عدوى شائعة تصيب الجفن بالالتهاب والألم، وهو يبدو عادةً كأنه بقعة صغيرة مملوءة بالقيح على حافة الجفن، ويسمى أيضاً بمرض "شحاذ العين"، ويمكن علاجه بسهولة وبطرق طبيعية مثل: الكمادات الساخنة أو من خلال تصريف السوائل عند الطبيب، وفى هذا التقرير نتعرف على علاج دمل العين، وفقاً لموقع " patient".



علاج دمل العين

علاج دمل العين

علاج دمل العين لا يحتاج فى الغالب إلى الذهاب للطبيب، حيث إنه يشفى من تلقاء نفسه، وغالبا ما لا يحتاج إلى علاج، ويختفى عادةً خلال 3-4 أيام، وإليكم أبرز طرق علاج دمل العين:

- الكمادات الساخنة تساعد على تخفيف الألم والقيح.

- تجنب العدسات اللاصقة ومكياج العين حتى يختفى.

-لا ينصح بأخذ المضادات الحيوية (المراهم أو الأدوية).



دمل العين

علاج دمل العين بالكمادات الساخنة

الكمادات الساخنة قد تساعد على تخفيف الألم والقيح من دمل العين، ويمكنك القيام بذلك بنفسك:

استخدم قطعة قماش نظيفة وأغمرها بالماء الساخن وجففها برفق.

ضع القماش المبلل بلطف على العين المغلقة لمدة 5-10 دقائق، 3-4 مرات في اليوم.

-لا تجرّب أن تفقأ الدمل بنفسك، حيث قد تزيد الأمور سوءًا عن طريق إصابة الجفن الحساس أو نشر العدوى في الأنسجة.

علاج دمل العين بإزالة الشعر من الرمش

هذا علاج لدمل العين الخارجي، وعلى الرغم من أن إزالة الشعر غير مريح لفترة قصيرة ولكنه يمكن أن يساعد في انتقال العدوى من بصيلات الشعر.



علاج دمل العين

تصريف القيح عند الطبيب

يمكن أن يقوم الطبيب بتصريف القيح من داخل الدمل، يمكن استخدام إبرة معقمة أو مشرط لفتح الدمل وتصريف القيح، لكن يجب ألا تحاول ذلك بنفسك ، فقد تنقل العدوى إلى الجفن.

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تصريف الأوساخ داخل الجفن

يتضمن هذا الإجراء استخدام حقنة مخدر موضعي لتخدير جفنك، والذي يجب قلبه "من الداخل إلى الخارج" من أجل التخلص من الأوساخ داخل الجفن.

منع العدوى من دمل العين

لتقليل فرص انتقال عدوى العين اتبع التعليمات الآتية:

-لا تشارك مناشف الوجه أو المناشف مع أي شخص أثناء إصابتك بدمل العين.

-اغسل يديك دائمًا بعد لمس الجفن المصاب.

-تجنب مكياج العين أو العدسات اللاصقة حتى تنتهى العدوى.

مضاعفات تحدث نتيجة إهمال علاج دمل العين

معظم حالات الإصابة بدمل العين هي عدوى بسيطة للغاية لا تحتاج إلى علاج فى الغالب ويمكن أن تشفى من تلقاء نفسها، لكن في بعض الأحيان، لا يختفي الدمل، ويمكن أن يتحول إلى كيس يشبه كتلة على جفنك.

أحياناً يمكن أن تنتشر العدوى إلى سطح العين، مما يسبب التهاب الملتحمة، والذي قد يحتاج إلى مرهم مضاد حيوي أو قطرات لإزالة العدوى.

بدلاً من ذلك، يمكن أن تنتشر العدوى حول الجفن، مما يجعلها أكثر احمراراً وتورماً، وفي حالة حدوث ذلك، يجب أن ترى طبيبك لأنه قد تحتاج إلى أقراص المضادات الحيوية.

من المضاعفات النادرة للغاية انتشار العدوى لتشمل الجفن كله والأنسجة المحيطة وخلف العين، قد يكون الجفن يعانى من الانتفاخ والاحمرار.

إذا طورت هذا النوع من المضاعفات، وهو ما يسمى التهاب النسيج الخلوي المداري، فأنت بحاجة إلى رؤية أخصائي طبي على وجه السرعة، يتم علاج التهاب النسيج الخلوي المداري بالمضادات الحيوية، وعادةً ما يتم إعطاؤها في الوريد.