صحة عسير تتصدر تقرير مؤشرات الأداء وتحقق المركز الأول على مستوى المملكة

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ عسير

تصدرت صحة عسير تقرير المؤشرات العامة للأداء للفترة من ٣٠ يناير -٥ فبراير من العام 2020 حيث حافظت صحة عسير على المركز الأول على مستوى المملكة .

وأوضح التقرير، أن صحة عسير حققت نسبة ٩٢ % في مؤشر الرضا عن الإغلاق في مركز ٩٣٧ ، فيما حققت صحة عسير في خدمات المستشفيات نسبة ١٠٠٪ في انتظار العمليات الجراحية ، ،ونسبة ١٠٠٪ في مؤشر الحصول على موعد خلال ٤ أسابيع .

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وفي مؤشر عمليات اليوم الواحد حققت صحة عسير نسبة ٩٥٪ ، كما حققت نسبة ١٠٠٪ في معدل الإيرادات ، ونسبة ١٠٠٪ في تسجيل تطعيم الولادات في برنامج حصن .

يذكر أن صحة عسير حققت في العام الماضي وهذا العام نجاحات متواصلة في مؤشرات الأداء نتيجة تطبيق عدد من برامج تحسين الخدمات في قطاعاتها الصحية والتي انعكست على نتائج المنطقة، وشهدت مستشفيات صحة عسير تنفيذ عمليات نوعية متقدمة في تخصصات طبية متعددة.