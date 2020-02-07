إنفوجراف.. آخر إحصاءات فيروس كورونا الجديد

يواصل فيروس كورونا الجديد انتشاره وحصده لأرواح العشرات وآلاف الإصابات، إذ بلغت حصيلة الضحايا 567 وفاة، ونحو 28 ألفاً و403 مصابين، بحسب آخر المستجدات حتى مساء الخميس 6 فبراير 2020.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في مؤتمر صحفي، تعزيز الاختبارات في نحو 7 آلاف مختبر حول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وفي الصين وحدها، بلغت الإصابات بفيروس كورونا الجديد نحو 28 ألفا و130 إصابة، بينما حصد أرواح 565 شخصا، أما في هونج كونج، فسجلت السلطات الصحية 24 إصابة ووفاة واحدة.

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وفي ماكاو، تم الإبلاغ عن 10 إصابات بفيروس كورونا الجديد، أما تايوان فسجلت 16 إصابة.

وفي الفلبين تم تسجيل حالة وفاة وحيدة بفيروس كورونا، فيما بلغت الإصابات في باقي دول آسيا نحو 158 إصابة.

وسجلت القارة الأوروبية نحو 28 إصابة في عدة بلدان بينها بريطانيا وفنلندا، فيما بلغ عدد المصابين في قارة أمريكا الشمالية نحو 16 حالة في كندا والولايات المتحدة، بينما سجلت أستراليا 14 إصابة، وبقية دول العالم فرصدت 7 حالات.

الإنفوجراف التالي يوضح آخر الإحصاءات الخاصة بشأن فيروس كورونا الجديد حتى مساء الخميس 6 فبراير..



