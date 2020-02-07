السعودية تعزل شقيقتين هنديتين زارتا الصين الشهر الماضي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن الشقيقتين الهنديتين اللتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي في مدينة الرياض موجودتان حالياً تحت الملاحظة والعزل احترازياً.



وذكرت الوزارة في بيان أن الشقيقتين الهنديتين غادرتا الصين في 12 يناير/كانون الثاني إلى الهند، ومكثتا هناك نحو 21 يوما، وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس، ولا تبدو عليهما أي علامات مرضية، ولم تكونا في مدينة ووهان أثناء وجودهما في الصين.

وأشارت الوزارة إلى أن الشقيقتين الهنديتين "سُجل دخولهما للمملكة بتاريخ 3 فبراير/شباط، وبالتالي فإن دخولهما إلى المملكة بعد مكوثهما خارج الصين لأكثر من 15 يوماً بصورة نظامية، إذ يُمنَع مَن كان في الصين خلال 15 يوماً ماضية من دخول المملكة".

Advertisements

وأكدت الوزارة أن فريق العزل الوبائي توجه إلى منزل الأسرة فورا وأخذ عينات للفحص المخبري وجار العمل عليه.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالات لا تستدعي القلق، إذ انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما المملكة، وليس هناك أي علامات مرضية، ورغم ذلك فقد تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأدى الفيروس حتى ظهر الخميس إلى وفاة مئات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.