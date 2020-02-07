أفضل غسول للوجه حسب نوع البشرة

يجمع أطباء الجلد على ضرورة غسل الوجه قبل النوم وفي الصباح وذلك لان جزيئات التلوث والبكتيريا السيئة والزيت وخلايا الجلد الميت تتراكم على سطح البشرة على مدار ساعات النهار، نتيجة لعوامل عدّة منها العوامل البيئية ومنها عامل المكياج والمستحضرات التي نستخدمها على بشرتنا. الأمر الذي يتسبب بتلف البشرة وظهور مشكلات جلدية كالبثور والأحمرار وأعراض الشيخوخة المبكرة.

أفضل غسول للبشرة الباهتة

إذا كنت تعانين من بشرة باهتة أو فاقدة للنضارة واللون الموحّد نتيجة ظهور بعض البقع الداكنة عليها، فعليك أن تختاري غسولاً غنياً بمكوّنات تقشير لطيفة، تزيل الطبقة السطحية من البشرة وتساعد في التخفيف من البقع حتى اختفائها بشكل نهائي. وهذه المكوّنات هي أحماض ألفا هيدروكسي (مثل حمض الجليكوليك واللاكتيك وحمض المندليك) التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميّت وتعزيز إنتاج خلايا جديدة.

أفضل غسول للبشرة الحساسة



تعاني البشرة الحساسة من قدرتها الضعيفة على محاربة العوامل المضرّة بها، ما يجعلها عرضة للتهيّج والاحمرار، وهو ما يفرض استخدام مستحضرات بتركيبة ناعمة ولطيفة لا تتسبّب لها بأي أذى. وهذه التركيبات هي الخالية من الصابون والكبريتات والمواد الكيائية، واختيار التركيبة الكريمية الناعمة والغنيّة بالمرطّبات.

أفضل غسول للبشرة الجافة

تحتاج البشرة الجافة إلى غسول بتركيبة الكريم أو الحليب وتحتوي على مكونات مرطبة، مثل حمض الهيالورونيك أو الجلسرين أو غنيّ بالزيوت الطبيعية. هذا النوع من الغسول يساعد في تنظيف البشرة الجافة والحفاظ على نعومتها وحمايتها من الجفاف.

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أفضل غسول للبشرة الدهنية

حاجة البشرة الدهنية إلى الغسول ضرورية لإزالة الدهون الزائدة وخلايا الجلد الميتة التي تسهم في انسداد المسام وحب الشباب، إلا أن الأبحاث أثبتت أن الإفراط في غسل البشرة الدهنية سيتسبّب بتهيّجها وزيادة حب الشباب على سطحها. يجب أن يحتوي غسول الوجه الخاص بالبشرة الدهنية على مكونات تساعد في تقليص المسام الواسعة، مثل الفحم أو الطين أو التقشير بأحماض ألفا وبيتا هيدروكسي.

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