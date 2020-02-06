دبي تنفي وفاة فلبينية بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة التصريحات المنقولة عن وزير العمل الفلبيني بشأن وفاة امرأة فلبينية في مدينة دبي الإماراتية بسبب فيروس كورونا الجديد.



وأوضح المكتب الإعلامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، أن المتوفاة كانت تعاني من التهاب الجهاز التنفسي، وأظهرت التحاليل المخبرية عدم إصابتها بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شددت على أن مراكز التقصي الوبائي في البلاد تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس.

وأشارت إلى أن النظام الصحي في الإمارات يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.



