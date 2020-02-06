7 نصائح تُساعدك على تعليم طفلك حلّ واجباته المدرسية دون مساعدة

من أكثر المشاكل التي تعاني منها الأم خلال المراحل الدراسية الأولى، حل الواجبات المدرسية، واعتماد طفلها عليها ومساعدته، حيثُ من الصعب عليكِ التعود على فتح النوتة اليومية، ومتابعة واجباته من دون أن تطلبي منه ذلك، الدكتورة والمستشارة التربوية والنفسية، نادية نصير، تقدم لك نصائح عن كيفية تعويد طفلك الاعتماد على نفسه في حل الواجبات المدرسية، من دون أن يكون هناك ضغط، لا عليه ولا عليكِ.

أشركي زوجك

احرصي على أن تكون عملية حل الوظائف بالمشاركة بينك وبين الأب، فعليكما كأبوين وبالأخص أنتِ، أن تقومي بإعداد طفلك للمدرسة من بداية العام، لأن الطفل يكون قد تعود على جو المنزل والإجازة، فهو في حالة انفصال من البيئة المنزلية إلى جو من الانضباط والعمل.

كوني مع طفلك

تواصلي مع ابنك وهيئيه لتقبل المدرسة قبل كل شيء، ومن هذا المنطلق عليك الاهتمام بغذائه؛ لأن نوعية الغذاء تدخل في تركيب الأعصاب لدى الطفل، وهنا يُنصح بالابتعاد عن تناول كميات كبيرة من السكريات؛ لأنها ستجعله في حالة حركة وعدم تركيز، ولا تنسي إعطاءه قسطًا من الراحة خلال الليل، أي بعد عودته من المدرسة، حتى يتمكن من متابعة يومه بتركيز.

اقتناء القصص

اقتني القصص لأطفالك من سن مبكرة، وعوديهم على مناقشة ما يلفت نظرهم، وإطْلاعهم على الصور الموجودة في الكتاب أو القصة، حتى يعيشوا جو القصة، كل تلك عوامل تجعل من الطفل شخصية قارئة، محبة للاستماع والمشاركة، وخصصي مكاناً له للاستذكار وحل الواجبات، بحيث يكون هادئًا ونظيفًا ومريحًا وذا مناخ معتدل، يستطيع أن يركز فيه.

أرشدي طفلك فقط

لا تتركي المجال له بالاعتماد عليك، سواء في القراءة أو الكتابة، وحتى لو اضطررت لقضاء وقت أطول معه، فيجب عليك الصبر وعدم التسرع، حتى يتعود الاعتماد على نفسه، وإذا وجدت أنه بدأ يتعب أو يمل، فأعطيه راحة لمدة نصف ساعة، لأن الطفل عادة لا يعطي انتباهًا أكثر من ربع ساعة.

حمّلي طفلك المسؤولية

اعطيه 10 دقائق مثلاً لحل تمرين معين، بينما تذهبين أنت للقيام بعمل آخر بعيدًا عنه، حيثُ يشعره ذلك بالمسؤولية وقيمة الوقت، وفي حال عدم استجابته، استخدمي أسلوب التعزيز والترغيب، فإذا عودته على قوانين معينة سيقوم هو تلقائيًا بتتبع طريقتك معه، وبالتدريج ستجدينه بدأ يلتزم من دون أي توبيخ أو عقاب.

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اعرفي سبب التهرب

إذا تهرّب من حل واجباته المدرسية، هنا عليك أولاً أن تفهمي السبب عن طريق مناقشة ذلك معه، فيمكن أن يرجع السبب لعدم فهمه لدروسه في المدرسة، أو يكون الواجب أعلى من مستوى تفكيره، وذلك قد يعود لعدم مراعاة معلمته لمستوى تفكيره، أو يمكن أن تكون لديه مشكلة مرتبطة بمعلمة المادة، فعملية تواصلك كأم مع المدرسة مهمة جدًا، لذا ابتعدي عن العقاب من دون معرفة السبب

تقوية طفلك

هناك أطفال يحتاجون إلى مساعدة منزلية مكثفة حتى في الصفوف الأولى، ومنهم الأطفال الذين يعانون من ضعف في التركيز.

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