شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة الصخر.. طفرة نادرة تحول جلد فتاة إلى حجر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى فتاة هندية صغيرة تبلغ من العمر 7 سنوات من طفرة نادرة في الجلد تجعل جلدها يتحول إلى حجرة، حيث يصبح جسدها مغطى ببثور وقشور ليصبح شكل الجلد مغطى باللون الرمادى، بينما يترك هذا المرض النادر، وجهها وصدرها خاليين من القشور.





ووفقًا لموقع جريدة "ديلى ستار" فإن الفتاة التي تدعى Rajeshwari تعانى من مرض جلدى يسمى "السماك" الذي يسبب احمرار الجلد وتقرحه، كما تغطي الأغطية الرمادية الكثيفة والقاسية والمتقشرة جسم "راجيشواري" الصغير.

وتنجم البثور الحجرية عن طفرة جينية نادرة لا يمكن علاجها، حيث قال العلماء إنه تم الإبلاغ عن 24 حالة فقط في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض السماك.

ويهاجم مرض السماك عملية تجديد الجلد في جسم الإنسان، ما يجعله قاسيًا ورقيقًا، وهذا يعني أن شكل جلد الفتاة يتحول إلى الحجر، ما يترك حياتها "جحيمًا حيًا" لأنها تعانى من ألم دائم، وفقاً لما ذكرته "ديلى ستار".

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حالة نادرة

وبحسب الجريدة البريطانية فإن هذا المرض ليس قاتلاً، لكنه يعيق عن الفتاة عن حياتها- مما يجعل النشاطات البسيطة مثل المشي والجلوس مؤلمة للغاية.

ندرة الحالة تجعل البحث صعبًا، والدواء الذي يتحكم في المرض غير القابل للشفاء له آثار جانبية خطيرة.

وقال الدكتور ساتياكي جانجولي، الأستاذ بمعهد الهند للعلوم الطبية: "المصطلح الطبي لهذا الاضطراب الذى ينتقل بالوراثة هو مرض الصدفية الحاد".

وأضاف أنه بسبب أن هناك عدد قليل جدًا من الحالات في الهند، لم يحدث أي تقدم كبير في مجال البحث، وحاليًا، ليس للعلم علاج لهذا المرض".