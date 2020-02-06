7 حيل سريعة للتخلص من حرقة المعدة بدون أدوية

بعض الناس غالباً ما يعانون من حرقة المعدة، الناتجة عن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.

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إليك بعض العلاجات الطبيعية التي سوف تساعد في تخفيف الانزعاج الناجم عن حرقة المعدة.

1. البابونج

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يستخدم البابونج في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والمعدة، ويمكن أن يساعد في تقليل حموضة المعدة عن طريق تلطيف المعدة واسترخاء العضلات.

2. صودا الخبز

يمكن أن توفر صودا الخبز راحة مؤقتة من الحموضة، فقط استشيري طبيبك قبل استهلاك صودا الخبز؛ لأنه يمكن أن يعوق امتصاص العديد من الأدوية.

3. العرق سوس

تم استخدام جذر عرق السوس كعلاج تقليدي لعلاج حرقة المعدة، فهو يحمي المريء من التلف الناجم عن حمض المعدة.

4. عصير الصبار

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أظهرت دراسة أن الألوفيرا هي علاج آمن وفعال لخفض أعراض ارتجاع المريء.

5. الموز

الموز عبارة عن فاكهة قليلة الحموضة، يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من الحموضة، وتساعد في تخفيف الانزعاج في المعدة.

6. مضغ العلكة

يساعد في محاربة الحموضة، وتحسين الإحساس بالحرقة في الصدر، ويفضل ذلك بعد نصف ساعة من الوجبة الرئيسية.

7. العسل

من المعروف أن العسل له خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة. وفقاً لدراسة، فالعسل كونه سائلاً لزجاً يمكن أن يخفف من الحرقة. بالإضافة إلى ذلك، فالعسل مفيد أيضاً في منع ارتجاع المريء.