شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وجبات خفيفة غنية بالفيتامينات لإنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت أخصائية التغذية الأسترالية سوزي باريل، عن أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن أن تساعد في عملية تخفيض الوزن.

وقالت باريل في حديث لها مع صحيفة “ديلي ميل البريطانية”، إن من أهم الوجبات الخفيفة للتخسيس ما يلي

• الفول والحمّص

الفول والحمص خياران مثاليان للوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية، كما أنهما غنيان بالألياف. وبحسب سوزي، فإن الفول والحمص يحتويان على البروتينات والحديد اللازمان لصحة العضلات والبشرة.

• ألواح المكسرات

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تتوفر في الأسواق الكثير من المكسرات المغلفة على شكل ألواح الشوكولاه، وتعتبر وجبة خفيفة مثالية لإنقاص الوزن، لأنها تحتوي على الكربوهيدرات اللازمة لإرضاء الشهية وخفض مستويات السكر في الدم.

وتوصي خبيرة التغذية سوزي باريل بتناول هذه الألواح عوضاً عن المكسرات العادية لأنها تحتوي على أقل من 10 غرامات من السكريات.

• الجبن

يمثل الجبن خياراً رائعاً كوجبة خفيفة لأنه يحتوي على العديد من المغذيات، مثل البروتين والكالسيوم والمغنيزيوم. وعندما يتم تناوله مع وجبة من الحبوب الكاملة أو حبوب الذرة، فإنه يوفر توازناً مثالياً بين البروتين والكربوهيدرات.

• لبن الزبادي اليوناني والتوت

لبن الزبادي والتوت يحتويان على عنصري البروتين والكالسيوم. كما أن لبن الزبادي يحتوي على نسبة ضئيلة من السكريات. أما التوت فيحتوي على كمية ضئيلة من السعرات الحرارية وكميات كبيرة من الألياف.