مات متأثرا بالفيروس.. وفاة الطبيب مكتشف "كورونا الجديد"

أفادت وسائل إعلام حكومية صينية بوفاة لي وينليانج الطبيب الصيني، الذّي حذر من انتشار فيروس كورونا الجديد، في ديسمبر/كانون الأول، نتيجة إصابته بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، مساء الخميس، وفقاً لما ذكرته شبكة CNN الأمريكية.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول، أعلن الطبيب لي وينليانج خبراً صاعقاً على أفراد مجموعته من خريجي كلية الطب على تطبيق المراسلة الصيني الشهير "وي تشات"، وقال إن 7 مرضى من سوق مأكولات بحرية محلي شخصت إصابتهم بمرض يشبه "سارس"، وعزلهم في الحجر الصحي في المستشفى.

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وأخبر لي وهو طبيب يبلغ من العمر 34 عامًا يعمل في مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا القاتل، أصدقاءه بأن يحذروا أحباءهم سراً، لكن في غضون ساعات، انتشرت لقطات من رسالته على الإنترنت كالفيروس، دون إخفاء اسمه، وقال لي: "عندما رأيتها تتداول عبر الإنترنت، أدركت أن الأمر خارج عن نطاق سيطرتي، وأنني على الأرجح سأعاقب".

وبعد وقت قصير من نشر الرسالة، استدعت السلطات لي و7 أطباء آخرين، اتهمتهم شرطة ووهان بترويج شائعات حول الفيروس القاتل في الأسابيع الأولى للتفشي.

ومن سريره في وحدة العناية المركزة في المستشفى، قال لي لشبكة "سي إن إن" إنه تأكد السبت الماضي (1 فبراير/شباط) أنه مصاب بالفيروس.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين إلى 563 بعد وفاة 73 حالة جديدة، فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من 28 ألف حالة داخل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.