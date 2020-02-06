السعودية تعلن إجراءات قبول العائدين من الصين في مدارسها

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وكالة الأنباء السعوديةالخميس 2020/2/6 09:26 م بتوقيت أبوظبي
عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين ارتفع إلى 563
وجّهت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والعاجلة للوقاية من فيروس كورونا، والتنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بقبول الطلاب العائدين من الصين والدول التي ظهر فيها الفيروس، ويرغب أولياء أمورهم بإلحاقهم في إحدى مدارس المملكة.
وتضمنت الإجراءات الاحترازية التأكيد على مدير المدرسة بعدم قبول أي طالب عائد من الصين أو الدول التي ظهر فيها الفيروس إلاّ بعد موافقة خطية من إدارة التعليم مرفق بها نموذج الإفادة بحالة الطالب الصحية.
وتتولى إدارة الاختبارات والقبول في إدارة التعليم إحالة الطلاب القادمين من الدول المشار إليها إلى إدارة الصحة العامة في مديرية الشؤون الصحية بوزارة الصحة بالمنطقة أو المحافظة ومتابعة الإجراءات الطبية المتخذة.
وشملت الإجراءات أن تتولى إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة متابعة التأكد من إجراءات الفحص والتواصل مع أولياء أمور الطلاب؛ لإجراء الفحص اللازم وتعبئة النموذج الخاص بذلك؛ المتعلق بقبول الطلاب في المدارس وإرساله إلى إدارة التعليم، إضافة إلى تواصل إدارة الاختبارات والقبول مع ولي أمر الطالب لإلحاقه بإحدى المدارس حسب الشروط والضوابط.
كما وجهت وزارة التعليم بتكليف الجامعات الحكومية والأهلية بالعمل ضمن الدليل الإرشادي للوقاية من العدوى في البيئة الجامعية، وعدم قبول أي طالب عائد من الصين والدول التي ظهر فيها الفيروس، إلا بعد موافقة خطية من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين إلى 563 بعد وفاة 73 حالة جديدة، فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من 28 ألف حالة داخل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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