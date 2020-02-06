"الصحة العالمية": 7 آلاف مختبر حول العالم لمواجهة "كورونا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية تعزيز الاختبارات في نحو 7 آلاف مختبر حول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد.



وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي، الخميس، إن هناك جهوداً مكثفة للوصول إلى عقار فعال ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى عدم العلم بعد بقدرات الفيروس ومدى إمكانية انتشاره.

وشددت على أن إجراءات السلامة الشخصية البسيطة مهمة جداً لمنع انتشار الفيروس والتي تتمثل في الغسيل المستمر لليدين بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم وقت العطس والكحة.

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وتابعت أن فيروس كورونا عدو مجهول حتى الآن ومواجهته واجب عالمي، و"لا نشجع التخمينات في هذه المرحلة وإنما تكثيف التعاون".

وذكرت المنظمة أنه من السابق لأوانه القول إن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين بلغ ذروته، لكنها أوضحت أن الأربعاء هو أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة في الصين.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين إلى 563 بعد وفاة 73 حالة جديدة، فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من 28 ألف حالة داخل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مايك ريان المسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن هناك زيادة مستمرة في الحالات بإقليم هوبي، بؤرة تفشي المرض، لكنه أوضح أن هذه الزيادة لم تحدث في الأقاليم الأخرى.