نقص الأطقم الطبية في بؤرة تفشي "كورونا" بالصين

إقليم هوبي يعاني من نقص كبير في أعداد أفراد الأطقم الطبية

قال نائب حاكم إقليم هوبي الصيني يانغ يون يان، الخميس، إن الإقليم، وهو بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، لا يزال يعاني من نقص كبير في أعداد أفراد الأطقم الطبية.

وأضاف يانغ في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون الصيني الرسمي على الهواء أن عدد أجهزة فحص المشتبه بإصابتهم كافٍ، لكن لا يوجد عدد كافٍ من الفرق الطبية لتشغيل هذه الأجهزة وأخذ عينات واختبارها.

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وتابع: "دخلت جهود الوقاية من الوباء والسيطرة عليه مرحلة حرجة، لكن لا يزال هناك نقص كبير نسبياً في أعداد أفراد الأطقم الطبية".

وأوضح يانغ: "تلقينا طلبات من 9 مدن ومقاطعات لإرسال مزيد من الفرق الطبية، وبحسب التقدير المبدئي، لدينا نقص قدره 2250 موظفاً، هذا مجرد تقدير متفائل من جانبي".

ولقي 563 شخصاً حتفهم بسبب الفيروس حتى الآن معظمهم في هوبي عاصمة إقليم ووهان الذي سُجلت به أول حالات إصابة أواخر العام الماضي، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 28 ألفاً.