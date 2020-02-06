تعرف علي أهم وأبرز فوائد الزيتون الأسود

تعتبر شجرة الزيتون من الأشجار المعمرة والتي تعيش طويلاً، وتنتشر زراعة الزيتون في الوطن العربي كثيراً نظراً لأهمّية الشجرة تاريخياً بالإضافة إلى أنّها شجرة مباركة ذكرت في القرآن الكريم، يقدمّ الزيتون بنوعيه على الموائد كنوع من أنواع المقبلات.

وهناك نوعان من الزيتون الأخضر والأسود، ويعتبر الزيتون مصدراً جيداً لفيتامين هـ وفيتامين ج كما يحتوي على مادة الكاروتين المفيدة للشعر والأظافر والبشرة، كما أنه يحتوي على الأملاح المعدنية كالمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفسفور، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاستفادة من شجرة الزيتون ليس فقط من ثمارها بل من أوراقها كذلك حيث يحتوي على العديد من الفوائد الصحية منها أنه يعالج الجروح والتقرحات والبواسير وأمراض اللثة والحروق كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أهم فوائد الزيتون الأسود.

فوائد الزيتون الأسود يحتوي الزيتون الأسود على الكثير من الدهون والأحماض الدهنية والسعرات الحرارية، تلك الدهون هي أحماض دهنية غير مشبعة ومن تلك الأحماض الدهنية الأوميغا 3 المفيدة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدمعوية والحفاظ على نشاطهما.

كما أنها تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم مما يؤدي إلى انخفاض الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويعمل الزيتون على الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين E. يحافظ على صحة الجلد لأنه يعمل على حمايته من الأشعة فوق البنفسجية لذلك فهو يقي أيضاً من سرطان الجلد.

يقي من أعراض الشيخوخة المبكرة. يساعد في التخفيف من حدة الربو وأيضاً يعالج التهاب المفاصل الضموروالتهاب المفاصل الروماتيزمي نظراً لاحتوائه على مادة البوليفينولات التي تعمل كعمل مضادات الالتهاب.

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يحتوي الزيتون الأسود على نسبة عالية من الحديد وبالتالي زيادة قدرة كريات الدم الحمراء على حمل الأكسجين إلى كافة أنسجة الجسم لذلك يعتبر غذاءً جيداً للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو الأنيميا. يعطي شعوراً بالطاقة والتي يحتاجها الجسم للقيام بالوظائف الموكلة إليه. يحافظ الزيتون الأسود على صحة العيون ويعمل على تحسين الرؤيا وخاصة في الليل.

بالإضافة إلى أنّه يعمل كواقٍ من الإصابة بماء العين أو الماء الأزرق وأمراض أخرى قد تصاب بها العين. يحتوي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة ويخلو تماماً من الدهون الضارة بل يحتوي على الدهون غير المشبعة الأحادية. يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع نظراً لاحتوائه على حمض الأوليك. يساعد على التخلص من الوزن الزائد الغير مرغوب به.

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