تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل سموثى

المقادير 6 x عدد ثلج (مكعبات)

2 x عدد موز

2 x معلقة كبيرة عسل نحل

1 ¼ x كوب حليب كامل الدسم

1 x قطعة ايس كريم (فانيليا)

½ x كوب فراولة

½ x كوب شيكولاته سايحة (اختيارى)

¼ x لتر اناناس (معصور ومصفى) الطريقة: هنضرب جميع المكونات ما عدا الشوكولاتة السايحة فى الخلاط

هنصب العصير فى أكواب التقديم وممكن نزين الوجه بالشيكولاته السايحة Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الاناناس بالليمون طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا

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