تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك ألوان

المقادير

4 x معلقة صغيرة باكينج بودر

4 x عدد بيضة (بياض فقط)

2 ¼ x كوب دقيق (منخول)

2 x معلقة صغيرة ألوان طعام طبيعية (ألوان مختلفة)

1 ½ x كوب لبن رايب (أو زبادى)

1 ¼ x كوب سكر

1 x معلقة صغيرة قشر ليمون (مبشور. أو برتقال)

1 x معلقة صغيرة فانيليا

½ x معلقة صغيرة ملح

½ x كوب زبدة (لينة)

الطريقة:

ننخل الدقيق و الملح والبيكنج بودر .

في وعاء اخر نخلط السكر والزبدة مع بعض لمدة 3 دقائق او لغاية ما يبقي هش و كريمي القوام.

نضيف بياض البيض ونخلطه كويس وبعد كدة نضيف الفانيليا و برش البرتقال او الليمون.

نضيف خليط الدقيق علي دفعات ونخلط علي سرعة متوسطة.

بعد ما يختفي الدقيق ويتجانس مع المكونات نضيف اللبن الرايب و الزبادي ونخلط كويس جدا لغاية ما يبقي عندنا خليط ناعم من غير اي كتل.

نقسم خليط الكيك في أواني بعدد الالوان اللي عايزينها ونضيف قطرات بسيطة من كل لون نحبه ودي مهمة سهلة للاطفال ممكن يساعدوا فيها.

نبطن قوالب الكب كيك بورق الزبدة وممكن نصب لون واحد في كل قالب و نملأ ثلثي القالب او ممكن نحط اكتر من لون مع بعض باستخدام ملعقة كبيرة.

ندخل قوالب الكب كيك في فرن ساخن من قبل كدة لمدة 15 دقيقة و نختبر نضج الكيك بغرز عود خشبي و خروجة نظيفا تماما.

بعد ما يبرد الكب كيك ممكن تزينه بالكريمة و تلوين الكريمة بنفس الالوان اللي استخدمناها و بالهنا والشفا.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى زبدة الفول السوداني

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا