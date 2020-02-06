تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد بيضة

4 x معلقة كبيرة كاكاو

3 x كوب دقيق (أبيض)

2 x كوب سكر

1 x كوب زبدة (طرية)

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x كوب لبن كامل الدسم الطريقة: نحظر وعاء نخلط مكونات الجافة طحين كاكاو بيكنج باودر رشة فانيليا نتركه على جنب

نحظر وعاء ثاني نخفق البيض والسكر حتى يتغير لونه ثم نضيف الزبدة نخلط ثم نضيف كوب لبن نخلط حتى يصير خليط كريمة

ثم نضيف طحين وباقي المكونات الجاف

نحظر كاسات كب كيك نفرغ الخليط في كاسات

ندخل كب كيك الفرن على درجة حرارة 180 Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكلت بالكاكاو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل

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