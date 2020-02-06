خطوات لتحصلي على يدين ناعمتين

القاهرة – لايف ستايل
العناية باليدين تشمل بعض الخطوات التي لابد من اتباعها بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج .
1-قشري يديك بواسطة مقشر مناسب لبشرتك .
-مقشر الليمون والسكر لليدين :
اخلطي ملعقتين صغيرتين من السكر مع عصر نصف ليمونة ، استخدمي الخليط لفرك اليدين لمدة دقيقة واحدة ، ويفضل استخدام هذه الخلطة قبل الذهاب للنوم .
2- استخدمي الوصفات الطبيعية للتنعيم
-وصفة العسل و زيت الزيتون
اخلطي العسل مع زيت الزيتون بكميات متساوية ، واستخدميه على يديك لمدة 30 دقيقة ، كما يمكنك ارتداء قفازات قطنية لحماية يديك , وبعد ذلك يشطف جيدا .
3- استخدمي الكريمات الطبيعية لحماية اليدين
-كريم الترطيب من زبدة الشيا
اخلطي 3 ملاعق من شمع العسل مع 8 ماعق من زبدة الشيا على نار هادئة حتى تمام الذوبان ، ثم تضاف بعد ذلك 8 ملاعث كبيرة من ماء الورد وبضع قطرات زيت اللافندر ، احفظي الخليط في وعاء صغير وغطاء محكم ، ويترك حتى يبرد تماما ، ويستخدم هذا الكريم لتلاطيب اليدين وحمايتها من التشققات .
- لوشن زيت الزيتون مع زيت الخروع بكميات متساوية ، مع تدفئة الخليط قليلا وأضيفي بضع القطرات من عصير الليمون .
يفضل ان يوضع في وعاء واسع عميق مع نقع اليدين فيه لمدة 20 دقيقة ، ثم بعد ذلك يتم تدليك اليدين لمدة دقيقة ، يساعد ذلك على تنشيط الدورة الدموية والحصول على يدين جميلتين
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