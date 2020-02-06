شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أنه تم التوصل لعقار جديد من الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج فيروس كورونا الجديد، وهو عقار ريمديسفير" Remdesivir "، ليتم تطبيقه فى التجارب السريرية اليوم الخميس على مرضى فيروس كورونا القاتل. أعلنت وكالة الأنباء الصينية التوصل لعقار جديد لعلاج فيروس كورونا العقار الجديد اسمه ريمديسفير" Remdesivir" * تم تسجيل العقار لإجراء الأبحاث على المرضى Advertisements بدأت التجارب على 761 مريضا بفيروس كورونا الجديد الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية صاحبة الفضل فى الوصول لدواء الجديد العقار أظهر فعاليته فى علاج فيروس كورونا و السارس و الإيبولا ستقود التجارب مستشفى الصداقة الصيني اليابانى، ومعهد الماديت الطبى التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية.

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