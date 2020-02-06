ثالث إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، الخميس، تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا الجديد.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه جرى نقل المريض إلى وحدة متخصصة في الأمراض المعدية بمستشفى بلندن.

وكانت بريطانيا قد أعلنت نهاية شهر يناير/كانون الثاني تسجيل حالتي إصابة بالفيروس.

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وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 563 شخصاً على الأقل.

وحثت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها على مغادرة الصين ونصحت بعدم السفر إلى هناك إلا في حالات الضرورة.

وطلبت الحكومة من أي شخص سافر من البلاد التي ضربها الفيروس خلال الأسبوعين الماضيين بضرورة البقاء في المنازل والاتصال بهيئة الصحة الوطنية حال شعورهم بالإعياء، أما بالنسبة لمن كانوا في مقاطعة هوبي خلال الأسبوعين الماضيين، فسيخضعون لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوماً.

ولفتت إلى أن الصين ستقوم بفحوصات للناس؛ إذ لن يتمكن الأشخاص الذين لديهم أعراض من مغادرة البلاد، لافتة إلى أنه ستكون هناك فرق من 7 عيادات طبية تعمل بالتناوب لدعم المرضى لدى وصولهم.

وتأتي خطوة بريطانيا في حث مواطنيها على مغادرة الصين في أعقاب خطوات سابقة مماثلة لدول أخرى.