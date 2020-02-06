٤ أطعمة يجب تجنبها لضمان نوم هادئ

يرغب الجميع في الحصول على نوم هادئ وعميق، إلا أن تناول أطعمة معينة قد يمنعنا من الاستمتاع بهذا الشعور.

وذكر خبراء نوم أن هناك 4 أطعمة يجنب تجنبها قبل النوم، لضمان ليلة مريحة ونوم هانئ، استعرضتها صحيفة "ديلي إكسبريس" على النحو التالي..

1- الشيكولاتة

الشيكولاتة من الحلويات الشهية المليئة بالسكر، ووجدت دراسة نشرت في مجلة طب النوم السريري، أن المشاركين الذين تناولوا مزيدا من السكر تعرضوا لنوم أقل عمقاً، واستيقظوا أكثر خلال الليل.





2- البيتزا

يجب تجنب البيتزا قبل النوم بسبب مكوناتها، فالجبن غني بالدهون، وصوص الطماطم حمضي للغاية، وهذا المزيج هو المكان المثالي لتكاثر الحموضة المعوية، التي يمكن أن تمنع المرء من الحصول على قسط من الراحة ليلاً أو نهاراً.

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ولتجنب الحرقة أثناء النوم، يوصي الأطباء بتناول أكبر وجبة على الإفطار أو الغداء، أو على الأقل التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بـ٣ ساعات.





3- الآيس كريم



الآيس كريم لذيذ، لكنه ليس الخيار الأفضل لتناول الطعام قبل النوم، إذ إن منتجات الألبان تحتوي على الكثير من الدهون، وحتى الأنواع قليلة الدسم يمكن أن تكون عالية السكر، وكل هذا يعني أن الشخص ربما لن يحصل على قسط كبير من النوم.





4- الفلفل الحار

يمكن للتوابل الحريفة أن تساعد في تدفق الدم وزيادة درجة حرارة الجسم، وهو عكس ما يحتاجه الشخص للنوم الجيد، بل إن بعض الأشخاص تحدثوا عن أحلام غير عادية وكوابيس بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.



