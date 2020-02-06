تعرفي علي طرق التخلص من القشرة نهائيا

القاهرة – لايف ستايل
القشرة من الأشياء المزعجة التي تسبب تلف في المظهر العام لشعرك لانها تظهر بوضوح بين خصلات الشعر او على الكتفين وتسبب الحكه وضعف بوصيلات الشعر وتؤدي الى تساقطه .
هناك منتجات كثيرة للتخلص من القشرة لكنها تؤثر بالسلب وتسبب مشاكل اخرى مثل جفاف الشعر ، لذا نقدم لكي وصفة بيكربونات الصوديوم للتخلص من القشرة نهائيا .
بيكربونات الصوديوم أو البكينج مادة مضادة للحموضة ، فتمنع نمو الفطريات في فروة الرأس عن طريق .. تذاب ملعقة من بيكربونات الصوديوم في ربع كوب ماء ، ثم تدلك فروة الرأس بالمحلول لمدة 3 دقائق ، ثم يغسل .
تكرر العملية من مرتين الى ثلاث مرات اسبوعيا .
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