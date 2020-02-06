تعرفي علي طرق التخلص من القشرة نهائيا

القشرة من الأشياء المزعجة التي تسبب تلف في المظهر العام لشعرك لانها تظهر بوضوح بين خصلات الشعر او على الكتفين وتسبب الحكه وضعف بوصيلات الشعر وتؤدي الى تساقطه .

هناك منتجات كثيرة للتخلص من القشرة لكنها تؤثر بالسلب وتسبب مشاكل اخرى مثل جفاف الشعر ، لذا نقدم لكي وصفة بيكربونات الصوديوم للتخلص من القشرة نهائيا .

بيكربونات الصوديوم أو البكينج مادة مضادة للحموضة ، فتمنع نمو الفطريات في فروة الرأس عن طريق .. تذاب ملعقة من بيكربونات الصوديوم في ربع كوب ماء ، ثم تدلك فروة الرأس بالمحلول لمدة 3 دقائق ، ثم يغسل .

تكرر العملية من مرتين الى ثلاث مرات اسبوعيا .

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